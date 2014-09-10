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وزير الخارجية الأمريكي يصل الى بغداد في مستهل زيارة للمنطقة

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وزير الخارجية الأمريكي يصل الى بغداد في مستهل زيارة للمنطقة وزير الخارجية الأمريكي يصل الى بغداد في مستهل زيارة للمنطقة

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأربعاء إلى العاصمة العراقية (بغداد) في مستهل زيارة للمنطقة، وذلك بهدف بناء تحالف ضد تنظيم “داعش”.

ذكرت ذلك (سكاي نيوز) البريطانية اليوم ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبلغ زعماء الكونجرس بأن لديه السلطات اللازمة للقيام بعملية عسكرية أوسع ضد تنظيم “داعش “في العراق وسوريا .

ومن المقرر أن يلقى الرئيس الأمريكي باراك اوباما خطابا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء يشرح فيه سياسته للحرب على تنظيم داعش.

وكان تنظيم داعش قد اعدم خلال شهراغسطس الماضي، أمريكيين اثنين بقطع رأسيهما ردا على الضربات الأمريكية الجوية على مقاتليه في العراق.

 

أ ش أ

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