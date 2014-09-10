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بالفيديو.. محلب: «لولا الله لأصبحنا سوريا أو العراق أو ليبيا»

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قال الدكتور إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الله أراد لمصر أن تحمي العالم كله من الإرهاب، مضيفا: «بصراحة الإرهاب النهاردة أصبح تجارة منظمة جدا وصناعة متقدمة جدا».

وأضاف «محلب» في أذاعته قناة «سي بي سي»، خلال تواجده بمقر الغرفة الأمريكية بالقاهرة، الثلاثاء: « وقفت صامدة وتكافح مش علشان تحمي مصر لا، ولكن لكي تحمي العالم كله».

وتابع: «بصوا للأحداث في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، والصومال، ما يحدث في تلك الدول كان من الممكن أن يحدث في مصر لولا ربنا سبحانه وتعالى، وعظمة هذا الشعب».

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