ضبط 2160 قرصًا مخدرًا مع راكب قادم من باريس بمطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، محاولة لتهريب 2160 قرصًا مخدرًا أخفاها راكب مصري داخل علب دواء بحقائبه لدى عودته من فرنسا، وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

صرح “محمد عبدالحميد”، مدير الجمرك، أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس اشتبه “عصام أنور” نائب مدير الجمرك في حقائب الراكب “ع . س”، وأثناء قيام “محمد جبريل”، رئيس قسم الجمرك بتفتيش حقائب الراكب بإشراف “مصطفى سلطان” و”أحمد خليل” نائبًا رئيس الوردية، عثر على عدد من علب الدوار تحتوى على 2160 قرصًا مخدرًا وتم تحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.