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وفاة يمنى وسودانية قبل صعودهما إلى الطائرة بمطار القاهرة

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وفاة يمنى وسودانية قبل صعودهما إلى الطائرة بمطار القاهرة وفاة يمنى وسودانية قبل صعودهما إلى الطائرة بمطار القاهرة

مطار القاهرة

شهدت صالة الترانزيت بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، وفاة راكبين يمنى وسودانية قبل صعودهما إلى الطائرة المتجهة إلى صنعاء والخرطوم لاصابتهما بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتم نقل الجثمانين إلى المستشفى لإعدادهما للدفن .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أثناء تصعيد ركاب الطائرة اليمنية المتجهة إلى صنعاء سقط الراكب اليمنى “عبدالرحمن ميهوب” 61 عاما على الأرض، وتوجه إليه طبيب الحجر الصحى وبالكشف على الراكب تبين وفاته متأثرا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب.

وأضافت المصادر أنه قبل اقلاع الطائرة المصرية المتجهة إلي الخرطوم توفيت الراكبة “سلوي بكر عاصي” لنفس السبب .

تم نقل الجثمانين إلى مستشفى هليوبوليس لإعدادهما للدفن، وتحرر محضر بالواقعة.

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