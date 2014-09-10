مدير الأمن العام ل«الرياض»: عملنا مساند لمديرية مكافحة المخدرات.. ونسعى للتكامل والتكاتف لمحاربة المروجين

قال مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج أن الأمن العام يضطلع بمسؤولية كبيرة في مساندة مكافحة المخدرات ودعم أعمالها وهناك تنسيق كامل وتكامل في هذه الجهود. وأوضح المحرج في تصريح ل الرياض: أن الامن العام مساند لعمل المديرية العامة لمكافحة المخدرات وهي خط الدفاع الاول والاقدر في هذا المجال. وقال: مكافحة المخدرات جهاز مهم وحقق انجازات كبيرة بجهود المخلصين العاملين فيه ونعلم جميعا أن المهمة كبيرة وان مكافحة المخدرات هي مسؤولية وطنية كبرى ويتشارك فيها جميع اجهزة الدولة وافراد المجتمع ومؤسساته والقطاع الخاص.

وكان اللواء المحرج قد زار أمس امانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حيث كان في استقباله الامين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية الاستاذ عبدالاله الشريف وعدد من مستشاري اللجنة وموظفيها. وقد رافق اللواء المحرج خلال زيارته عدد مسؤولي وقيادات الامن العام وهم اللواء علي الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب واللواء خالد بن نشاط القحطاني قائد القوات الخاصة لأمن الطرق واللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقبل مدير الإدارة العامة للمرور واللواء سعود بن عبدالله الخليوي مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة واللواء خالد بن قرار الحربي قائد قوات الطوارئ الخاصة واللواء سليمان بن عبيد الشمري مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية والمالية واللواء صالح بن عبدالله الصالح مدير الإدارة العامة للدوريات الأمن والعميد رائد بن عبدالله العجاجي مدير الأمن والحماية بالأمن العام والعميد عبدالله بن عايض عسيري مساعد مدير الأمن العام لشؤون الإمداد والتموين والعميد فهد بن سعود بن المعمر مدير القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بالأمن العام والعميد أحمد بن عبدالله أبا حسين مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والعميد عبدالله بن سعد الدايل مستشار مدير الأمن العام والعميد عبدالرحمن بن عبدالله الدويش مدير عام مكتب مدير الأمن العام والعقيد سامي بن محمد الشويرخ مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام والمقدم سعود بن عبدالعزيز الدهمش مدير إدارة العلاقات والمراسم بالأمن العام وعبدالله بن عبدالعزيز الربيعي سكرتير مدير الأمن العام.

وقد تجول مدير الامن العام ومرافقوه في مقر امانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وزار المعرض التوعوي ومركز الاستشارات ثم عقد أاجتماعاً لمناقشة عدد من مواضيع واوجه التعاون بين الأمن العام واللجنة الوطنية وخلال كلمته التي ألقاها قال عبدالاله الشريف امين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

إن الأمن مطلب أساسي للإنسانية جمعاء, وأن من أهم مقتضياته المحافظة والحماية على الوطن والمواطن وأرضهِ من شرقه لغربه ومن جنوبه لشماله حيث ان حفظ الامن واستتبابه هدف أساسي لأي موطن.

وأشاد الشريف بما تلقاه امانة اللجنة الوطنية من متابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية. رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والذي يوجه بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة, وبالأخص الجهات الأمنية المعنية بالحفاظ على الأمن واستتباب أمن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

ونوه الشريف الى أن المملكة العربية السعودية تواجه حرباً شرسة وهجمات خطيرة من قبل أعداء هذا الوطن الذين يحاولون النيل من هذه البلاد ومواطنيها, لكن وبفضل الله فإن قوات الأمن في بلادنا قوية بإيمانها بالله ومخلصة ٌ لولاة أمرها وبحق مواطنيها, وقد حققت أجهزتها الأمنية ضرباتها الاستباقية ضد أعداء الوطن، فأنتم فخر بلادنا في حمايته من الطامعين والحاقدين على مكتسبات هذه البلاد الطاهرة.

من جانبه قال اللواء عثمان المحرج أن قيادات الامن العام يقدرون للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات جهودها وأعمالها وانجازاتها وان الامن العام يضع جهوده لخدمة الوطن ومؤسساته ومن ذلك عمله للحفاظ على امنه وحمايته من المخدرات ودعا المحرج الى شراكة بين الامن العام وأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تهدف الى تطوير البرامج وتوعية منسوبي الامن العام وأشاد مدير الامن العام بتوجيهات سمو وزير الداخليه وحرصه على تكاتف الجهود وتكاملها. كما أطلق مدير الامن العام مبادرة انعقاد ملتقى سنوي بين الامن العام وامانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وأن ينعقد العام القادم في مقر الامن العام.

وفي نهاية الحفل كرمت امانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مدير الامن العام نظير جهده وانجازاته كما قدمت دروعا تقديرية لقائدي ومسؤولي قطاعات الامن العام .