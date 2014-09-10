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ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء علي الأراضي الصحراوية والزراعية بالمنيا

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء علي الأراضي الصحراوية والزراعية بالمنيا ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء علي الأراضي الصحراوية والزراعية بالمنيا

تمكن ضباط وحدة مباحث سمالوط بقيادة المقدم محمود الجيار والنقباء عبد العزيز فرحات وهاني عجلان ويحيي مجدي من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء علي الأراضي الصحراوية والزراعية والبلطجة علي أصحابها وفرض إتاوة عليهم تحت تهديد السلاح.

كان اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا قد تلقي اخطارا من العميد طاهر رفعت مأمور مركز سمالوط يفيد بورود معلومات إلي ضباط وحدة مباحث سمالوط بقيام 6 أشخاص كونوا تشكيل عصابي تخصص في السطو علي الأراضي الصحراوية والزراعية بدائرة المركز وتهديد وترويع أصحابها وفرض إتاوة عليهم.

وعلي الفور قام اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم محمود الجيار رئيس الوحدة ومعاوني المباحث النقيب عبد العزيز فرحات والنقيب هاني عجلان والنقيب يحي مجدي وعقب تقنيين الإجراءات تمكنوا من ضبط كلا من ”أيمن محمد أنور 42 سنة عاطل ومقيم القطوشة سمالوط وبحوزته فرد رصاص – شوكت إبراهيم سعيد 59 سنة فلاح ونجله اسلام 23 سنة عاطل وبحوزته فرد رصاص ومقيمان القطوشة –مصطفي ابراهيم بليمي 23 سنة عاطل ومقيم الكوم الأحمر –مهني هدية عبد السلام 24 سنة عاطل ومقيم الكوم الأحمر وبحوزته فرد رصاص –شعبان عيسي 27 سنة عاطل ومقيم الكوم الأحمر “.

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