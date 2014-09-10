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الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا بغرب أفريقيا الي 2296

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الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا بغرب أفريقيا الي 2296 الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا بغرب أفريقيا الي 2296

ارشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء اصابتهم بفيروس إيبولا بعدد من دول غرب أفريقيا، وبالتحديد سيراليون وغينيا كوناكري وليبيريا ونيجيريا الي 2296.

وذكر بيان للمنظمة نشر بأبوجا صباح الأربعاء أنها تمكنت من تسجيل 4293 اصابة بخمس دول خلال الأيام الماضية، مشيرا الي أن ليبيريا هي أكثر البلاد المتأثرة بالمرض متوقعا اصابة آلاف جدد أيضا في ليبيريا خلال الاسابيع القادمة.

وتوقعت رئيسة ليبيريا ايلين جونسون سيرليف انتشار المرض في بلادها بطريقة أسوء خلال الفترة المقبلة بسبب معاناة عمال الصحة والإنقاذ من مشكلة نقص الإمدادات الطبية وغيرها بالإضافة الي الخوف المعنوي للسكان.

كان السفير المصري بالعاصمة النيجيرية أبوجا أشرف عبد القادر سلامة قد صرح أمس ان الوضع الصحي في نيجيريا مستتب تماما ولا يوجد اي خطر علي صحة ابناء الجالية المصرية أو غيرهم هناك.

وأشار السفير – في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط بأبوجا – ان فيروس إيبولا وصل الي مدينة لاجوس النيجيرية عن طريق مواطن من ليبيريا حيث اصيب عدد من الأشخاص توفي منهم خمسة فقط بسبب الإتصال المباشر بالليبيري وتم التحفظ علي عدد من المشتبه بهم لمدة 21 يوما وخرجوا من الحجز بدون مشاكل ولم تظهر الي الآن حالات جديدة بسبب الإجراءات الصحية السليمة التي تفرضها حكومة ابوجا.

 

أ ش أ

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