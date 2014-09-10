إصابة مواطن فلسطيني واعتقال آخرين في الخليل بـ«الضفة»

أصيب مواطن فلسطيني، صباح الأربعاء، جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنبلة صوت صوبه بشكل مباشر، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من مدينة «الخليل» الواقعة في الضفة الغربية إلى الجنوب من القدس بنحو 35 كيلومترا.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت بلدة «سعير»، شمال شرق «الخليل»، وأطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين ما تسبب بإصابة المواطن إسحق الشلالدة، 42 عاما، بحروق وجروح في رأسه ونقل إثر ذلك إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج اللازم حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

وبينت هذه المصادر أن هذه القوات اعتقلت كذلك الشاب ثائر رضا شلالدة، من البلدة والشاب صلاح حسنية،20 عاما، من مخيم «العروب»، كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مدخل مدينة «الخليل» الشمالي، ومداخل بلدات «سعير» و«بني نعيم» وأعاقت مرور المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

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