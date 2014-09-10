وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من تحول حركات إرهابية إلى دول إرهابية

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان من تحول حركات إرهابية إلى دول إرهابية ضاربا أمثلة على ذلك بحماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان وداعش في العراق وسوريا وبوكو حرام في نيجيريا.

ورحب ليبرمان، طبقا لراديو “صوت إسرائيل” اليوم “الأربعاء”، بالمسعى الدولي الجاري بقيادة أمريكية لتشكيل تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش.

ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم جولة في المنطقة تشمل الأردن والسعودية والعراق وتهدف إلى تشكيل ائتلاف دولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

كما يتوقع أن يلتقي الوزير كيري خلال الجولة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حيث يحاول إقناعه بالعدول عن التوجه إلى مجلس الأمن لعرض خطته السياسية الجديدة.

أ ش أ