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«قبائل السويس وجنوب سيناء» : نحذر صبية «ضنك الارهابية»..ولن نسمح لهم بالعنف

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«قبائل السويس وجنوب سيناء» : نحذر صبية «ضنك الارهابية»..ولن نسمح لهم بالعنف «قبائل السويس وجنوب سيناء» : نحذر صبية «ضنك الارهابية»..ولن نسمح لهم بالعنف

حركة ضنك

قال الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العمارين والمتحدث باسم القبائل العربية بالسويس وجنوب سيناء، إنهم يحذرون صبية كتائب «ضنك» الإرهابية الإخوانية من المساس بالسلم العام وترويع المواطنين والتعدي على أى منشآة خاصة أو حكومية .

وأضاف – فى تصريحات صحفية – أنه أصدر بيان اليوم يؤكد خلاله على دعم الدولة ضد أى حركات إرهابية وعودة دولة المؤسسات والاستقرار فى كافة أنحاء البلاد ، مؤكدًا أنهم سيلاحقون أعضاء هذه الحركة الإرهابية ويقددمونهم للعدالة .

وتابع أنهم يشاركون الدولة فى كافة الأعمال لتأمين المناطق السياحية بالسخنة والمدخل الجنوبي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي وجميع المناطق الحيوية بالسويس وجنوب سيناء ومن ضمنها محطات الكهرباء والضغط العالي.

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