مصرع عامل فى انفجار تنك بنزين بالمدينة الصناعية بالسويس

شهدت المدينة الصناعية بالسويس فى وقت متأخر مساء أمس اللثلاثاء، انفجار تنك بنزين أثناء القيام بعض العمال بأعمال صيانة له، مما أسفر عن مصرع عامل .

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارا بوجود انفجار فى تنك بنزين أمام ورشة بالمدينة الصناعية بأول طريق السويس الإسماعيلية كان بداخله بعض الرواسب البترولية وذلك أثناء القيام بأعمال إصلاح ولحام له حيث تسببت شدة الحرارة والسخونة فى انفجار التنك وأسفر عن مصرع عامل يدعي ” عاطف ” 42 سنه.

وتم نقل المتوفي إلى مشرحة المستشفى العام وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.