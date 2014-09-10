ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مسجد في باكستان إلى 24 قتيلا

أعلنت السلطات المحلية في باكستان اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الضحايا جراء انهيار مسجد في لاهور شرقي البلاد إلى 24 قتيلا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء عن السلطات قولها إن الحادث وقع في حي “داروغاوالا” التابع للمدينة والمعروف بشوارعه المكتظة، مضيفة أن الانهيار وقع أثناء أداء صلاة المغرب في المسجد أمس الثلاثاء.

وأضافت السلطات المحلية أنه سمع أصوات المحاصرين من تحت الأنقاض وهم يستغيثون لإنقاذهم، مشيرة إلى أن 7 أشخاص أُصيبوا بجروح في الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

أ ش أ