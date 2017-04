حسام الحسيني من جديد مع "Party Party"

بعد غياب ثلاث سنوات، يعود مغني الراب والمخرج والممثل حسام الحسيني، بسنغل جديد من إنتاجه، وتوزيع شركة "يونيفرسال" العالمية بعنوان "Party Party"، من كلماته وتوزيع الموزع ساري هاني.

وتُعد الأغنية الأولى من نوعها حيث أنها " Commercial House"، وباللغة الإنجليزية، إذ يُعتبر الغناء والتوزيع بمستوى عالمي. والمثير أنّ حسام اختار له اسماً جديداً خاص فقط بالأغاني الإنجليزية وهو " HOSS THE TRIPLE THREAT" "HT3" أي "حس التهديد الثلاثي"، حيث أنّه مخرج وممثل ومغني، وقد أثبت نفسه، ووضع بصمات واضحة في كل مجال.

وعلى صعيد أخر، يضع الحسيني اللمسات الأخيرة لأفكار ألبومه الجديد "الحرب الكلامية الأولى"، وهو على حسب قوله يشن حرب على كل السلبيات التي يراها في المجتمع بشكل جديد وساخر، موضحاً أن الألبوم سوف يكون مزيج بين الراب والبوب والهاوس وأشكال جديدة، في وقت سيضم الألبوم ديوهات ومفاجآت عديدة، كاشفاً أنه على وشك الانتهاء من كتابة كل الأغاني، وأنه الكاتب الوحيد لكل أغنية، ويتعامل الحسيني مع مجموعة من الموزعين منهم ساري هاني، وفهد، وHudz ، وMaz، والموزع الأمريكي Fredwreck الذي هو من أصل عربي، وهو الموزع الخاص لـDr DRE، والذي قام بتوزيع أغاني لمطربين عالميين مثل Snoop Dogg، وBritney Spears.



والجدير بالذكر أن مغني الراب، بدأ مشواره الموسيقي مع والده الفنان عازف الأورك مجدي الحسيني، الحاصل على لقب أسرع عازف أورك في العالم ضمن موسوعة جينس العالمية منذ طفولته.

ويشار إلى أن الحسيني قام بالغناء في سن الثامنة، ضمن ألبوم متنوع للأطفال من تلحين وتوزيع والده، وكانت هذه هي اللحظة التي شعر فيها الفنان والعازف مجدي الحسيني بموهبة ابنه، حيث أسسا فرقة " Arabian Knightz "، للراب في الشرق الأوسط، وقد اشتهرا بأغنية "فكك ويا اللاه"، من إنتاج هاني أسامه والمخرج هادي الباجوري، إذ قام الأخير بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث حقق الفيديو كليب نجاحاً ملحوظاً في عالم الراب العربي، وفتح الأبواب لكثير ممن يقدّمون هذا الفن في مصر والشرق الأوسط، ثم عمل حسام دويتو مع النّجم هشام عباس والمطربة التركية صوفيا بعنوان " ياحبيبي" ومن إخراج محمد بكير.

وبعد ذلك اختاره نجم الجيل تامر حسني للانضمام له في أول عمل عالمي باللغة الانجليزية، مع الملحن والمطرب كريم محسن في أغنية " Come back to me"، في ألبوم "هعيش حياتي" التي تُوجت عالمياً رقم واحد في معظم محطات الإذاعات المحلية والعربية والعالمية، وبعد هذا النّجاح الذي حققه اختارته شركة بيبسي مصر وبيبسي العالمية في نيوروك، ليكون سفير لهم في الشرق الأوسط بأغنية " OH Africa". وبعد نجاح أغنية " Come back"، جدد الحسيني التعامل مع حسني من خلال أغنيتين.

كما شارك الحسيني في الأغنية الرسمية لفعاليات كأس العالم 2010، التي هي من غناء المطرب العالمي Akon وKerihilson بالإضافة إلى 15 مطرباً من جميع أنحاء العالم، حيث كان كل مطرب سفيراً لبلده، أما الحسيني فكان المطرب العربي الوحيد وسفيراً للشرق الأوسط.

وكان مغني الراب قد سافر إلى الولايات المتحدة لتسجيل الأغنية وتصويرها بطريقة الفيديو كليب في هوليوود، فيما قام بإخراجها المخرج المعروف Gil Green، الذي أصبح واحداً من أصدقاء الحسيني في أمريكا، ومن ذلك الوقت يقوم الأخير بزيارة المخرج العالمي في ميامي كل عام، ضمن سفرته السنوية إلى هناك من أجل زيارة والده الفنان مجدي الحسيني المُقيم في ولاية كاليفورنيا.

والجدير بالذكر أنّ الحسيني له سينغل بعنوان "14 يوم"، هي من إنتاجه وإخراجه وقام أيضاً بكتابة الكلمات والتلحين، وكانت تروي تجربته المريرة حينما عانى من مرض "إنفلوانزا الخنازير"، واحتجازه في مستشفى حكومي في مصر لمدة 14 يوم، وكان وقتها حديث الصحف والإعلام، بمأنه كان أول شخص مشهور يصاب بهذا المرض، كما أصيبت بعده والدته الفنانة المحبوبة نهال عنبر بالمرض نفسه.

بعدها أصدر الفنان أغنية من أهم أغاني ثورة 25 يناير بعنوان "فجر جديد"، كانت من كلماته، فيما شاركه بالغناء والتلحين كريم محسن، مع ظهور خاص لنجم الجيل تامر حسني، الذي قام بغناء مقطع الأغنية الأخير، كدعم للحسيني وكريم.

من بعدها انشغل الفنان حسام الحسيني، بالتمثيل والإخراج إذ يُعد واحداً من مخرجي الإعلانات والفيديو كليب، المتميزين في مصر والشرق الأوسط، والأن يعود من جديد مع شركة يونيفرسال بأغنية عالمية جديدة.

