شجون الهاجري تتحدى نفسها في دور جديد تقدّمه في "أنيسة الونيسة"

دارت عجلة تصوير مسلسل "أنيسة الونيسة" بقيادة المخرج منير الزعبي، من تأليف عبدالمحسن الروضان، وإخراج منير الزعبي، وبطولة كل من: شجون الهاجري، وعبدالمحسن النمر، وخالد البريكي، وعبير أحمد، وملاك، وغرور، وطيف، وإلهام علي، وعبدالله الطراروة، ومها الغريب، وعبداللة البلوشي، وعدد أخر من الفنانين. أما الإنتاج فهو لشركة "صباح بكتشرز" لعامر الصباح، والمنتج المنفذ "سبكتروم بكتشرز".

وأكد بداية المخرج منير الزعبي: "بأن روح الفريق التي تسود العمل والانضباطية العالية، تجعلنا في حالة عالية المستوى من الإنتاجية"، مؤكداً أن مسلسل "أنيسة الونيسة" يعتمد على نص جميل كتبه السيناريست عبد المحسن الروضان عن حكاية افتراضية لأنيسة البالغة من العمر 45 عاماً، والتي توفّت والدتها لتترك لها إرثاً كبيراً من المال، إذ كانت تعتقد بأن المال سيؤمن لابنتها كل ما تحتاجه، ولكن الأمور تذهب إلى مضامين ومفاجآت جديدة تدور لتشكل أحداث هذا العمل الذي تجري أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ويقول الفنان عبدالمحسن النمر عن دوره :"أجسد فى مسلسل "أنيسة الونيسة" شخصية "إياد"، وهي شخصية جديدة بالنسبة لي، لأترك الحديث عنها للجمهور عند عرض المسلسل نهاية العام الجاري"، موضحاً: "ما يعنينى الحديث عنه هو مساحة الحضور الشبابي لعدد من الأسماء التي تؤسس لمرحلة جديدة في الدراما الخليجية، وهو أمر ما كان له أن يتحقق لولا إيمان الجّهة المنتجة بأهمية خلق فرص حقيقية لجيل من شباب الدراما التلفزيونية الخليجية.

في حين أكدت الفنانة شجون الهاجري أن مسلسل "أنيسة الونيسة"، يمثّل تجربة درامية ثرية بالمضامين والقيم الإنسانية والاجتماعية، كما يسلط المسلسل الضوء على العلاقات التي تبنى على المصالح والغايات المادية البحتة.

وزادت: "أننا كثيراً ما نسافر نحو الخيال .. ونبتعد عن الواقع وعند وصولنا إلى فضاء الخيال... ندرك بأننا فى الواقع...وفق تلك الأطر يأتي مسلسل "أنيسة الونيسة"، الذي توقّعت بأن يشكل تحدياً حقيقياً فى تجربتها الفنية.

وخلصت الهاجري بقولها، أن المسلسل يؤسس لمرحلة جديدة من الدراما التلفزيونية الخليجية بمنظور تحليل العلاقات الاجتماعية ومحاولة نبذ الجوانب والعلاقات المادية التي تدمر كل شيء.

وتتحدث الفنانة عبير أحمد عن دورها في المسلسل: "أجسد شخصية "دلال" المشاكسة التي تنظر دائماُ للأمور بنظرة مادية بحتة".

وعلم "سيدتي نت" أن شجون الهاجري تقدم دوراً جديداً لأول مرة في مشوارها الفني، وشددت على أنها تسعى للمحافظة على مكانتها بعد العقبات التي واجهتها مؤخراً، سواء من تأجيل عرض مسلسل "أمس أحبك وباكر"، وتوقفها عن المشاركة في مسرحية "القبعة الزرقاء" في اللحظات الأخيرة، ناهيك عن غيابها لأول مرة عن مسلسلات شهر رمضان الفائت.

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