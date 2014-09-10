دنيا باطما تستعين بسميرة سعيد لنفي الإشاعات

نفت الفنانة المغربية دنيا باطما، كل ما يتداول حول قيام أحدهم برفع يديه باتجاه السماء، والدعاء عليها، وإشاعة خبر أن حالة الفنانة الصّحية مزرية بعد الإجهاض، مؤكدة أن هذه الأقاويل كلها إشاعات.

وعن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول إجهاض باطما في مطار محمد الخامس بالمغرب، نفت خريجة أراب أيدول في نسخته الأولى، هذا الخبر عبر حسابها الرسمي في الانستغرام من خلال فيديو بالصوت والصورة نشرته وغنت فيه أغنية " كل دي إشاعات " للديفا سميرة سعيد.

تجدر الإشارة إلى أنه حصل تراشقاً إعلامياً بين دينا وطليقة زوجها، بدأت شرارته على الانستغرام، وسرعان ما انتقل الأمر إلى تصريحات صحفية من قبل زوج دينا، متوعداً بأخذ حق الأخيرة من زوجته السابقة.

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