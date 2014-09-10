أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

دنيا باطما تستعين بسميرة سعيد لنفي الإشاعات

Google+ Print
دنيا باطما تستعين بسميرة سعيد لنفي الإشاعات دنيا باطما تستعين بسميرة سعيد لنفي الإشاعات

الأربعاء 10-09-2014 02:28

نفت الفنانة المغربية دنيا باطما، كل ما يتداول حول قيام أحدهم برفع يديه باتجاه السماء، والدعاء عليها، وإشاعة خبر أن حالة الفنانة الصّحية مزرية بعد الإجهاض، مؤكدة أن هذه الأقاويل كلها إشاعات.

وعن ما تداولته بعض المواقع حول إجهاض باطما في مطار محمد الخامس بالمغرب، نفت خريجة أراب أيدول في نسخته الأولى، هذا الخبر عبر حسابها الرسمي في الانستغرام من خلال بالصوت والصورة نشرته وغنت فيه أغنية " كل دي إشاعات " للديفا سميرة سعيد.

تجدر الإشارة إلى أنه حصل تراشقاً إعلامياً بين دينا وطليقة زوجها، بدأت شرارته على الانستغرام، وسرعان ما انتقل الأمر إلى تصريحات صحفية من قبل زوج دينا، متوعداً بأخذ حق الأخيرة من زوجته السابقة.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة

فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة