مقتل 28 قياديا في حركة «أحرار الشام الإسلامية» السورية المعارضة

لقي 28 قياديا في حركة أحرار الشام الإسلامية السورية المعارضة مصرعهم في انفجار ضخم استهدف اجتماعا لمسؤولي الحركة وقادة الألوية في ريف إدلب بشمال غرب سوريا.

ونقلت سكاي نيوز بالعربية، الليلة، عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن زعيم الجماعة حسان عبود كان مشاركا في الاجتماع، فيما وقع الانفجار في بلدة رام حمدان في الريف الشمال الغربي لمحافظة إدلب.

ويقع ريف إدلب تحت سيطرة مجموعات عدة من المعارضة المسلحة على رأسها الجبهة الإسلامية وتنتمي إليها حركة أحرار الشام، وجبهة ثوار سوريا، وكتائب أخرى مقاتلة ضمن هيئة الأركان التابعة للجيش السوري الحر.