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نائبة إسرائيلية تنتقد تصريحات «ليفني» بشأن السلام مع الفلسطينيين

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انتقدت النائبة بالكنيست الإسرائيلي عن حزب «البيت اليهودي» آييليت شاكيد تصريحات وزيرة العدل تسيبي ليفني والتي قالت فيها إن أي اتفاق دبلوماسي مع الجانب الفلسطيني المعتدل يمثل مصلحة أمنية لإسرائيل.

وقالت شاكيد، في تصريح لراديو «صوت إسرائيل» الليلة ردا على تصريحات ليفني، إن «الوزيرة ليفني شاركت مع رئيس الوزراء الراحل أرئيل شارون في تطبيق خطة الانفصال عن قطاع غزة التي فشلت مما جلب الاعتداءات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة وأنفاق الإرهاب». حسب قولها .

كانت «ليفني» قالت إن بناء المستوطنات لا يحقق الأمن لإسرائيل بل يلحق الضرر بالأجيال القادمة من الإسرائيليين، محذرة من أن عدم تحقيق السلام مع الفلسطينيين منع إسرائيل من المشاركة علنا في التحالف لمكافحة «داعش» حيث أنه من المحتمل أن ترفض الدول العربية في التحالف مشاركة إسرائيل.

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