وزير الزراعة: في هذه الحالة «سنفقد الرقعة الزراعية خلال 60 عاما»

طالب الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة، بوضع مخططات للقرى؛ في محاولة لاستيعاب الزيادة السكانية والالتزام بالحيز العمراني المخصص من وزارة الإسكان، بما لا يؤثر على رقعة الأراضي الزراعية.

وأشار خلال حواره على فضائية «النهار»، مساء أمس الثلاثاء، إلى أهمية التوسع العمراني الرأسي عن طريق زيادة عدد أدوار المباني، على حساب التوسع الأفقي؛ في محاولة لاستثمار أكبر قدر من الأراضي.

> وأوضح أن أجهزة الوزارة تعمل على رصد التعديات بشكل مستمر، لافتًا إلى أن جهاز «حماية الأراضي» يقدم تقريرا يوميا بعدد الأراضي التي تم التعدي عليها، ويحرر قرارات إزالة عاجلة بشأنها.

> وتابع: «نسبة التعديات على الأراضي الزراعية كبيرة جدًا، ولو ظل الوضع بهذه الدرجة، سنفقد الأراضي الزراعية خلال 60 عامًا من الآن»، حسبما قال.

وشدد على ضرورة اعتبار منطقة «الدلتا» محمية زراعية، مؤكدًا على تعاون المحافظين في تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية.