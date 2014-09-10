أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو.. هشام رامز: حجم الدين الخارجي 46 مليار دولار.. ورفضنا تدخل الإخوان في عمل “المركزي”‎

Google+ Print
بالفيديو.. هشام رامز: حجم الدين الخارجي 46 مليار دولار.. ورفضنا تدخل الإخوان في عمل “المركزي”‎ بالفيديو.. هشام رامز: حجم الدين الخارجي 46 مليار دولار.. ورفضنا تدخل الإخوان في عمل “المركزي”‎

أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أنه لا يقبل أي تدخل في عمله من أي شخص، لأنه رجل فني بحت، مضيفا أنه رفض تعيين عضو في البنك المركزي تم ترشيحه من قبل جماعة الإخوان المسلمين بجانب بعض التدخلات الأخري حاول من خلالها الإخوان مرارا وتكرارا التدخل في عملنا.

وقال رامز، خلال حواره في برنامج “علي مسئوليتي ” المذاع علي فضائية “صدي البلد “، إن حجم الديون المصرية الخارجية يبلغ 46 مليار دولار بنسبة 14% من الناتج القومي، لافتا إلى أن حجم الدين المحلي مرتفع بالنسبة للناتج القومي ولابد من مواجهة هذا الحجم بتنمية الاقتصاد.

وأوضح أنه من المفترض أن نصل إلي معدل نمو بنسبة 7 % من الناتج القومي، وهذا رقم بسيط يمكن تحقيقه من خلال جذب الاستثمارت بتشريعات تحافظ علي حق الدولة وفي الوقت نفسه تحمي المستثمر.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا