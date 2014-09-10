بالفيديو.. هشام رامز: حجم الدين الخارجي 46 مليار دولار.. ورفضنا تدخل الإخوان في عمل “المركزي”‎

أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أنه لا يقبل أي تدخل في عمله من أي شخص، لأنه رجل فني بحت، مضيفا أنه رفض تعيين عضو في البنك المركزي تم ترشيحه من قبل جماعة الإخوان المسلمين بجانب بعض التدخلات الأخري حاول من خلالها الإخوان مرارا وتكرارا التدخل في عملنا.

وقال رامز، خلال حواره في برنامج “علي مسئوليتي ” المذاع علي فضائية “صدي البلد “، إن حجم الديون المصرية الخارجية يبلغ 46 مليار دولار بنسبة 14% من الناتج القومي، لافتا إلى أن حجم الدين المحلي مرتفع بالنسبة للناتج القومي ولابد من مواجهة هذا الحجم بتنمية الاقتصاد.

وأوضح أنه من المفترض أن نصل إلي معدل نمو بنسبة 7 % من الناتج القومي، وهذا رقم بسيط يمكن تحقيقه من خلال جذب الاستثمارت بتشريعات تحافظ علي حق الدولة وفي الوقت نفسه تحمي المستثمر.

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