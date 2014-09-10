طائفة إسرائيلية تجبر السيدات على «الدعارة» لإنقاذ الشعب اليهودي

كشف موقع «صوت روسيا» أن رجال الشرطة الاسرائيلية، اعتقلوا أعضاء من الجالية اليهودية «الميسانية»، كانت تجبر النساء اليهوديات على ممارسة الدعارة.

ووردت أنباء من إسرائيل حول نشاط طائفة من اليهود «الميسانيين»، تجبر النساء على الدخول في علاقات جنسية مع غير اليهود.

> وألقت الشرطة القبض على رجلين وامرأتين للاشتباه بهما في الاستغلال الجنسي.

ووفقا لمعلومات الجهات الأمنية فقد تم إقناع الضحايا بأن العلاقات الجنسية مع غير اليهود ستنقذ الشعب اليهودي وتخلصه.

كما تم إجبار النساء على تناول الكحول والمخدرات من أجل الموافقة تحت تأثيرها على ممارسة الدعارة.

وقال رئيس فريق التحقيق آري مردخاي في لقاء مع صحيفة «هآرتس» إن المجموعة جذبت نحو 15 امرأة لممارسة الجنس «الميساني»، بعضهن لم تبلغن سن الرشد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزبائن كانوا من الفلسطينيين من الضفة الغربية والعمال الأجانب في «تل أبيب».

ولم تعلن الشرطة عن أسماء المعتقلين. ومن المعروف أن الحديث يدور حول رجل يبلغ من العمر 60 عاما وامرأة في 40 عاما من عمرها من مستوطنة «كريات أربع» في الضفة الغربية ورجل يبلغ من العمر 47 عاما من «عسقلان» وامرأة عمرها 39 عاما من «القدس».

وكانت الاعتقالات نتيجة عملية استمرت 4 أشهر. وبدأت العملية بعد ورود تقارير حول استغلال المجموعة لثقة النساء اللواتي تنتمين إليها.

وكشف التحقيق أن المجموعة تنشط على جميع الأراضي الإسرائيلية.