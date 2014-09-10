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ولي العهد يستعرض آفاق التعاون والقضايا الإقليمية والدولية مع وزير خارجية الدنمارك

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ولي العهد يستعرض آفاق التعاون والقضايا الإقليمية والدولية مع وزير خارجية الدنمارك ولي العهد يستعرض آفاق التعاون والقضايا الإقليمية والدولية مع وزير خارجية الدنمارك
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الأمير سلمان مستقبلا وزير الخارجية الدنماركي (واس)

جدة - واس

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله في قصر سموه بجدة مساء امس معالي وزير خارجية مملكة الدنمارك مارتن ليد جارد والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الدنمارك محمد بن إبراهيم العقيل. وحضره من الجانب الدنماركي وزير الدولة لشؤون السياسة الخارجية كيم يورجنسن وسفير الدنمارك لدى المملكة أوله فريزماسن ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينسن أوتوهارسلند.

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