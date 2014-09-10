عبدالله بن زايد يبحث علاقات التعاون مع وزيرة خارجية إيطاليا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في العاصمة الإيطالية روما أمس فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية جمهورية إيطاليا.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة ومناقشة مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية فتح آفاق أوسع للتعاون والتنسيق والتشاور في مختلف القضايا التي تهم البلدين. من جانبها أعربت وزيرة خارجية إيطاليا عن أملها في أن تسهم هذه الزيارة في مواصلة تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين. وأشادت بالدور المهم الذي تتبوأه الدولة على الخريطة الدولية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والإنسانية والطاقة، حضر اللقاء صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا.