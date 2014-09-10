مناقشة رسوم لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين في "تنفيذي الشارقة"

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم، اجتماعه الاعتيادي، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه، وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة له، عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وناقش المجلس مشروع قرار بشأن فرض رسوم لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات.

واستعرض سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، تفاصيل مشروع القرار، وما تضمنه من مواد وبنود، وبعد مناقشة مشروع القرار وجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القرار إلى الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، لإعادة دراسته وفقاً لملاحظات السادة الأعضاء، وتضمين هذه الملاحظات.

واطلع المجلس على المقترحات المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة والمتعلقة بتصميم شعار خاص بكل بلدية من بلديات الإمارة، يستوحى من بيئة المنطقة أو المدينة.

وأشار سالم بن محمد النقبي، إلى أن البلديات شرعت في تصميم نماذج شعارات خاصة بها، لتعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن يكون لكل بلدية شعار خاص بها يستوحى من بيئتها.

وبعد مناقشة المقترحات التي تم عرضها على المجلس، وجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بهذا الشأن.

ومن جانب آخر، اطلع المجلس على أحدث المستجدات في مشروع طريق ونفق دفتا - شيص، وقدم سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، إيجازاً حول المشروع وما تم إنجازه، وانتهى السويجي إلى تقديم عدد من التوصيات لخدمة المشروع، وتذليل كافة معوقات تنفيذ المشروع، واعتمد المجلس التوصيات المقدمة.

وضمن ما استجد على جدول الأعمال، أطلعت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، المجلس على مشاركة الهيئة في المعرض الدولي للصيد والفروسية في دورته الثالثة عشرة، وذلك بأرض المعارض في إمارة أبوظبي.

وأشارت السويدي إلى أن الهيئة ستشارك بجناح خاص في المعرض، بهدف تعريف زوار الجناح بأهمية الحفاظ على الحياة البرية وحماية الطيور الجارحة المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى تعريفهم بمركز كلباء للطيور الجارحة، والذي يعد الأول من نوعه في الدولة وفي منطقة الشرق الأوسط، ويهدف المركز في الحفاظ على إرث الهوية الثقافية، وتوفير بيئات مناسبة لحياة الطيور الجارحة في المنطقة وحمايتها.