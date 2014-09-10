تنفيذ وتوزيع 897 مسكناً لمواطني الدولة

اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 897 مسكناً للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحقيقا لرؤية دولة الإمارات الاستراتيجية بتأمين العيش الكريم لأبنائها ورفع مستواهم المعيشي وتحقيق استقرارهم الأسري.

وشملت المساكن التي أقرتها اللجنة خلال اجتماعها، إنشاء «426» مسكناً لمن استوفوا الوثائق والشروط المطلوبة بجانب توزيع «92» مسكناً تم الانتهاء من تنفيذها في وقت سابق موزعة بين إمارات الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، إضافة إلى اعتماد الموافقات المبدئية لفئة الإحلال العاجل والمتمثلة في «87» مسكناً بعدما تبين قدمها وحاجتها للإحلال العاجل.. فيما استحوذت فئة الأرامل وذوي الإعاقة على أولويات اللجنة نظراً لأوضاعهم الخاصة وحاجاتهم الملحة لمسكن ملائم فتم اعتماد 292 موافقة لهذه الفئة.

كما تم ترسية المناقصات الخاصة بإنشاء مساكن إضافية في منطقتي خور خوير في إمارة رأس الخيمة وفلج المعلا في إمارة أم القيوين.

وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة، أن مشاريع وبرامج مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تحظى بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. وأن العمل يسير في المجمعات السكنية المختلفة وفق توجيهات سموه الرامية إلى أن تكون هذه المجمعات متكاملة الخدمات والمرافق وأن تتناسب مع احتياجات المواطنين.

إشادة

وثمن معالي الزعابي الدور المهم والفاعل الذي تقوم به فرق العمل في وزارة الأشغال العامة في مساعدة اللجنة للحصول على الإحصائيات الصحيحة وعمل المسوحات والزيارات الميدانية لمختلف إمارات الدولة للوقوف على احتياجات المواطنين وتنفيذ اعتمادات اللجنة على أرض الواقع متمثلة في المجمعات السكنية و المرافق والخدمات والبنى التحتية التي تنصب في مصلحة المواطنين بما يضمن لهم عيشا كريما على أرض الدولة ويحقق الريادة العالمية في البنى التحتية.

كما أثنى معاليه على دور البلديات والدوائر ودعمها لجنة المبادرات والمتمثلة في منح وتخصيص مواقع مختلفة في إمارات الدولة للمواطنين.

يذكر أن هناك مجمعات سكنية يتم استحداثها في إمارات الدولة.