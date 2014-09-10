وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث مروع

تسبب شاب مواطن في وفاة 4 أشخاص وإصابة نفسه و 4 آخرين بجروح تراوحت بين البسيطة والمتوسطة في حادث اصطدام وقع بين 3 سيارات، مساء أول من أمس، على شارع المدينة الجامعية بالاتجاه إلى دوار الورقاء، وجميعهم من الشباب تتراوح أعمارهم بين 17 إلى 20 سنة ويحمل أحدهم الجنسية الأميركية والبقية من الطلبة العرب.

تفاصيل الحادث

وقال اللواء الخبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي والذي انتقل إلى موقع الحادث يرافقه اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي والمستشار صلاح بوفروشة رئيس نيابة السير والمرور في دبي إن تفاصيل الحادث تعود إلى تلقي بلاغ في الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء أول من أمس حيث كان سائق السيارة المتسببة يقودها بسرعة زائدة وعدم انتباه وإهمال مما أسفر عن انحرافه المفاجئ باتجاه اليمين واصطدامه بالسيارة الثانية المتوقفة على كتف الطريق ومن شدة الاصطدام تدهورت السيارة المتسببة وانحرفت السيارة الثانية لتصطدم بالسيارة الثالثة مما أدى إلى دهس 8 أشخاص كانوا متوقفين بالقرب من المركبة الثانية والثالثة وتم نقلهم إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

ولفت اللواء خليل إبراهيم المنصوري إلى أن تداعيات الحادث استمرت لمدة 5 ساعات متواصلة لحين الاتصال بذوي المتوفين ونقل المصابين، وتبين أن الشباب المتوفين خرجوا من الساحة الرملية وأنه ألقي القبض على السائق وتم تحويله إلى مستشفى راشد وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما انتقل إلى موقع الحادث العميد أنس المطروشي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي والعميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون المراكز والمخافر والعقيد خالد إسماعيل مدير مركز الراشدية وعمار الظنحاني، وكيل نيابة السير وعدد من الضباط وفرق الانقاذ.