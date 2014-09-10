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ولي عهد أم القيوين يشهد ندوة عن إدارة الموارد البشرية

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ولي عهد أم القيوين يشهد ندوة عن إدارة الموارد البشرية ولي عهد أم القيوين يشهد ندوة عن إدارة الموارد البشرية

 

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذى أمس بمقر المجلس ندوة عن إدارة الموارد البشرية التى نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذى بأم القيوين بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالحكومة الاتحادية.

كما شهد الندوة الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميرى الأمين العام للمجلس التنفيذى بالوكالة ومديرو الدوائر ورؤساء الأقسام والموظفين بالدوائر المحلية بالإمارة.

وتحدث الدكتور سالم السالم خبير الموارد البشرية بالحكومة الاتحادية عن إدارة الموارد البشرية وأهداف حكومة الإمارات.

كما تطرق إلى تعريف لادارات الموارد البشرية الحديثة التى تنتهجها دولة الإمارات وسياستها الجديدة للوصول إلى أرقى المستويات.

وأشار إلى أن التخطيط وإدارة الأنشطة والبرامج الهادفة البناءة والحفاظ على العلاقة بين الإمارة والعاملين بها للوصول إلى اتفاق يحفظ حقوق الطرفين ويحقق الاهداف ويلبي توقعات الموظفين.

وقال إن الهدف من وجود إدارة الموارد البشرية هو لتطوير مهارات الموظفين لتقديم خدمات أفضل حيث إن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة فى تقديم الخدمة ورفاهية المجتمع.

وخرجت الندوة بتوصيات بناء قواعد بيانات مدروسة للموارد البشرية بالإمارة تبنى عليها القرارات الاستراتيجية للمجلس التنفيذى وبناء تيارات إدارية تؤمن وتدعم ممارسات إدارة الموارد البشرية واستحداث دائرة للموارد البشرية هدفها صناعة بصمة إمارة أم القيوين فى الموارد البشرية ومواجهة تحديات الموارد البشرية « تعليم وإدارة المعرفة الإلكترونية وتطوير الكفاءات البشرية» وعقد شراكات مع وزارة شؤون الرئاسة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية ومجلس أبوظبى للتعليم.

وقام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا بإهداء الدكتور سالم السالم شهادة تقدير وشكره على المحاضرة.

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