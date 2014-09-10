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«الهلال» تسير 20 شاحنة لإغاثة غزة

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«الهلال» تسير 20 شاحنة لإغاثة غزة «الهلال» تسير 20 شاحنة لإغاثة غزة

 

وصلت الليلة الماضية إلى قطاع غزة قافلة إغاثة جديدة سيرتها هيئة الهلال الأحمر لمساعدة المتضررين من الأحداث الأخيرة في القطاع تضم 20 شاحنة.

وتحمل القافلة آلاف الطرود الإغاثية من أغذية وملابس وأغطية وأدوية وأدوات صحية ومستلزمات الأطفال.

وقال حميد الشامسي نائب الأمين العام للمساعدات الدولية رئيس وفد الهلال إلى قطاع غزة إنه جرى نقل الشاحنات إلى مستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني لتوزيعها على المتضررين من الأحداث التي شهدها قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن القافلة هي الخامسة التي تجهزها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتدخلها إلى غزة عن طريق معبر رفح البري، وتحمل الأغطية والمواد الصحية ومستلزمات وأغذية الأطفال والمياه المعدنية.

وأكد الشامسي، في تصريح له بعد وصول الشاحنات، أن الجسر البري الذي خصصته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لقطاع غزة لا زال مفتوحاً للتخفيف من معاناة سكان القطاع، حيث إن الوضع صعب ويحتاج إلى تكاتف الجهود لمساعدة النازحين الذين فقدوا منازلهم ومستلزمات حياتهم، والعمل على مؤازرتهم لإعادتهم إلى بيوتهم والنهوض بهم لتحقيق استقرارهم.

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