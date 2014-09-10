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حملة امنية بقنا تضبط العديد من المخالفات‎

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حملة امنية بقنا تضبط العديد من المخالفات‎ حملة امنية بقنا تضبط العديد من المخالفات‎

تمكن ضباط وحدة مباحث قوص بقنا من ضبط الخارجين عن القانون والبؤر  والعناصر الاجراميه في إطار حملة اليوم الواحد .

:في مجال المخدرات تم ضبط المدعو/ ممدوح حسن علي” 55 عام موظف بمجلس مدينة قوص وبحوزته 20 قرص مخدر و3 امبول مخدر للحقن وعدد 5 سرنجه ومقص حديدي ومبلغ 165 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار والمدعو / سعيد ابو الفتوح صابر محمود 33 عام عامل مقيم قرية الجمالية وبحوته عدد 34 قرص مخدر وسلاح ابيض ” مطواه”  ومقص معدني ومبلغ مالي 130 جنيه حصيلة الاتجاروالمدعو/ قشرقريش علي 44 عام مقيم قرية جراجوس وبحوزته 126 زجاجة كحلية وخمور  متنوعة بقصد الاتجار والمدعو/ محمد احمد عشري 22 عام عامل مقيم الجرانجة وبحوزته لفافة بانجو تعاطي والمدعو/وحسين عبود علي 15عام عامل مقيم جراجوس 15 جرام بانجو قصد التعاطي والمدعو/ وصابر احمد حساني 18 عام عامل مقيم ذات الناحية 15 جرام تعاطي ودراجة بخارية  وحشيش والمدعو/هيثم محمد احمد حامد عامل لفة بانجو20 جرام تعاطي.

في مجال المرافق تم تنفيذ عدد 14حالة اشغال طريق و4 عدم حمل شهادة صحية 96 ازالة ادارة منشأة بدون ترخيص وعدد61 متنوعة و3  بائع متجول .

في مجال المرورضبط 19 دراجة بخارية و27 سحب تراخيص 28 تصالح فوري .

في مجال تنفيذ الاحكام تنفيذ 22 حكم ما بين جزئي ومستأنف بواقع  110 حكم

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