بالصور.. زفاف نجل محافظ البحيرة بحضور «طنطاوي» والمفتي وبعض الوزراء

شهد المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى السابق، والوزراء الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والدكتور هانى ضاحى، وزيرالنقل، والدكتور سعيد عبدالعزيز، محافظ الشرقية، والدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، والمستشار نير عثمان، وزير العدل الأسبق، حفل زفاف الدكتور أحمد نجل اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، والذى شاركت فيه المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، ولفيف قيادات محافظة البحيرة التنفيذية والشعبية.

وعقد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية القران بقاعة المناسبات بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس بالقاهرة.