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فيديو.. «أديب» يهاجم «ضنك»: «عيال حقيرة وإحنا اللي هنضنّك على أهلكم»

  • مصر
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شن الإعلامي عمرو أديب، هجومًا حادًا على حركة «ضنك» التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: «ضنك هم الـ12 عيل التافه اللي راحوا يهددوا رئيس المترو، بس كان دكر وراجل قالك أي حد من العيال الحقيرة دي هييجي، هنطلع عين ضنكه».

وأضاف «أديب»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الثلاثاء: «النهاردة الإخوان وأعداء كلهم كانوا ضنك، شوفوا الصورة قدام بنك القاهرة، شوفوا المصريين وهم بيشتروا شهادات قناة السويس بـ28 مليار النهاردة، عايز أوريهم بتوع الضنك ولاد الضنك، الضنك اللي عندنا، قدام بنك القاهرة هي حركة ضنك الحقيقية اللي ضنّكوا على الضنك، إحنا اللي بنضنّك على الضنك يا ضنك أهلك».

وتابع: «أنا نفسي حد في الإخوان يطلع يقول موضوع شهادات قناة السويس حاجة محترمة، يعني معقولة من يوم ما الرئيس الخالد محمد مرسي مشي ماعملناش حاجة صح».

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