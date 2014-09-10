بالصور.. اليوم .. “المستخبي” يكشف تهريب الآثار بواسطة موظفي الوزارة.. على “القاهرة والناس”



> تعرض الإعلامية، منى عراقي، في ثاني حلقات برنامجها “المستخبي”، على قناة “القاهرة والناس”، والتي ستذاع في تمام الساعة العاشرة، من مساء اليوم الأربعاء، تحقيقًا استقصائيًا، يثبت تورط موظفي وزارة الآثار، في تهريب وبيع الآثار المصرية، حيث استطاعت العراقي، التخفي في شخصية مرشدة سياحية، تعمل مع تجار ومهربين الآثار، وذلك لاقناع موظفي وزارة الآثار بأن لديها “زبائن”، أجانب، يريدون شراء بعض الآثار.

وخلال الحلقة، تكشف منى العراقي، بعد 3 سنوات من إعداد هذا الملف، كيف استطاعت أن تقتحم أوكار ناهبي المقابر الفرعونية، عن طريقي دخولها معهم إلى باطن الجبل، لسرقة 6 مومياوات، وذلك بالتواطؤ مع موظفي وزارة الآثار.