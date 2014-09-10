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صحف تونس: أعزلوا ' فرعون ' تشيلسي والكرات الثابتة حل ومصر تستنجد

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صحف تونس: أعزلوا ' فرعون ' تشيلسي والكرات الثابتة حل ومصر تستنجد صحف تونس: أعزلوا ' فرعون ' تشيلسي والكرات الثابتة حل ومصر تستنجد

سلطت الصحف التونسية الضوء علي مواجهة المرتقبة بين المصري أمام المنتخب التونسي في تصفيات أمم إفريقيا 2015.

ويستضيف المنتخب المصري نظيره المنتخب التونسي علي ملعب الدفاع الجوي مساء الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا المغرب 2015.

المنتخب التونسي يدخل اللقاء بأفضلية ثلاث نقاط أولي حصل عليهم بعد الفوز علي بوتسوانا في الجولة الأولي.

بينما المنتخب المصري يدخل تحت ضغوط إزالة الوجه السيئ الذي ظهر عليه أمام السنغال وكلفه الهزيمة بهدفين مقابل لاشيء.

تستنجد

راديو موزاييك التونسي ركز علي موافقة الجهات الأمنية المصرية علي زيادة عدد الجماهير التي ستحضر المباراة بين المنتخبين.

ووصف الراديو التونسي الشهير أن قرار زيادة أعداد الجماهير من 5 آلاف إلى 15 ألف يعد استنجاد من قبل المصرين من أجل هزيمة تونس.

وأهتم موزاييك بقرار الداخلية المصرية بمنع استخدام الشماريخ والألعاب النارية داخل مدرجات ملعب الدفاع الجوي.

تشكيل تونس غير

أكد جورج ليكنز المدير الفني لمنتخب تونس أن تشكيل منتخب بلاده أمام الفراعنة سيشهد تغيرات عن تشكيل أخر مباراة للمنتخب التونسي.

وأوضح ليكنز خلال مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء أن التشكيل الذي واجه منتخب بوتسوانا سيختلف نوعا ما عن الذي سيواجه منتخب مصر، نظرا لصعوبة المباراة.

وأكد ليكنز أنه يهدف للفوز علي مصر والعودة بالثلاث نقاط ولن يلعب من أجل التعادل فقط.

الكرات الثابتة حل لضرب مصر

أكدت صحيفة الشروق التونسية أن المدير الفني لمنتخب تونس يصب كامل تركيزه علي الكرات الثابتة من أجل ضرب دفاعات مصر.

وكشفت الصحيفة عن وجود تدريبات خاصة للاعبي المنتخب التونسي حول تنفيذ الكرات المباشرة والغير مباشرة علي مرمي مصر.

وسيتكفل علي معلول من جهة و وهبي الخزري من الجهة المقابلة في تنفيذ الكرات الثابتة، إلى جانب تواجد كلا من بلال المحسني المدافع صاحب الإضافة الهجومية وصيام بن يوسف داخل منطقة الجزاء المصرية.

أعزلوا "فرعون" تشيلسي

صبت الصحف التونسية كامل تركيزها علي الجناح المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، مؤكده أن العنصر الأقوى في المنتخب المصري.

صحيفة الشروق التونسية أوضحت أن المدير الفني التونسي جورج ليكنز جمع كل المعلومات عن المنتخب المصري وحدد مواطن القوة والضعف في المنتخب.

محمد صلاح يعد النقطة الأقوى في صفوف المنتخب المصري حسبما يري المدرب التونسي، إذ أنه يستعد للحد من خطورة الفراعنة عن طريق إيقاف "الفرعون" المصري صلاح.

إبراهيم عبد الخالق متوسط ميدان سموحة، يعد هو الأخر نقطة قوة ركز عليها ليكنز من أجل إيقاف خطورته.

ووجهت الصحيفة التونسية توصيات إلى منتخبها الوطني بضرورة "قص" جناحي المنتخب المصري ومنعهم من اختراق الدفاعات التونسية مثلما فعل المنتخب السنغالي.

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