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تسليم 61 قطعة أرض بديلة لكل مواطن من المتضررين من مشروع حفر قناة السويس الجديدة

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تسليم 61 قطعة أرض بديلة لكل مواطن من المتضررين من مشروع حفر قناة السويس الجديدة تسليم 61 قطعة أرض بديلة لكل مواطن من المتضررين من مشروع حفر قناة السويس الجديدة

احمد القصاص – محافظ الاسماعيلية- أرشيفية

أعلن المهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ الإسماعيلية، قامت اللجان المشكلة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ومديرية الزراعة، ومراقبة التنمية، والتعاون الزراعى بالإسماعيلية، وبالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق وقسم شرطة القنطرة شرق وتحت اشراف رئيس المركز والمدينة، بتسليم عدد 61 قطعة أرض بديلة بمساحة 150 مترا مربعا لكل مواطن من المواطنيين المتضررين من مشروع حفر قناة السويس الجديدة.

تنحصر هذه الأراضي  بمنطقة الأحرار التابعة لقرية السلام بمركز ومدينة القنطرة شرق; لبناء مسكن عليها وذلك بالرغم من كون هؤلاء المتضررين معتدين على أملاك الدولة الخاصة بهيئة قناة السويس وسبق أن تم استصدار قرارات ازالة لهذه التعديات من قبل وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى لهذه الأسر والابالغ اجماليهم 61 أسرة فقط.

 

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