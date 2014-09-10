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بالصور.. محافظ سوهاج يوقع على 3 مشروعات بقيمة 33 مليون جنية

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بالصور.. محافظ سوهاج يوقع على 3 مشروعات بقيمة 33 مليون جنية بالصور.. محافظ سوهاج يوقع على 3 مشروعات بقيمة 33 مليون جنية

محمود عتيق محافظ سوهاج

وقع اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج على تنفيذ ثلاث مشروعات مموله من الصندوق الأجتماعي للتنمية بإجمالي تمويل قدرة 33 مليون جنيها.

  وأوضح المحافظ أن المشروعات الثلاثة تشمل صيانة وترميم المدارس بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية قدره 18 مليون جنيها لترميم وصيانة عدد 38 مدرسة داخل نطاق محافظة سوهاج.ويوفر المشروع خلال تنفيذه 64.641 فرصة عمل مؤقته ” عامل / يوم ” ،.

ووقال إن المشروع الثاني يتضمن إنشاء ورصف 13.3كم من الطرق الريفية بتمويل قدرة 10 مليون جنيه ويحقق المشروع أثناء تنفيذه 38.571 فرصة عمل مؤقته ” عامل / يوم ” .

    وأوضح أن المشروع الثالث يتمثل في ترميم وصيانة واستكمال عدد 23 مركز شباب بتمويل قدره 5 ميلون جنيه ويوفر المشروع أثناء تنفيذه 22.222 الف  فرصة عمل مؤقته ” عامل / يوم ” .

  وأكد المحافظ أن المحافظة لا تألوا جهدا من أجل دعم المشروعات التنموية والخدمية وتوفير فرص العمل لأبناء وأهالي سوهاج .

حضر مراسم التوقيع طاهر عبد الرحمن مدير المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي للتنمية وعبد الرحيم عثمان مدير الصندوق الاجتماعي بسوهاج .

 وأشار طاهر عبد الرحمن مدير المكتب الإقليمي للصندوق أن تلك المشروعات إمتداد لمشروعات أخري جري تنفيذها داخل نطاق محافظة سوهاج بتمويل من البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة والممول من البنك الدولي .

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