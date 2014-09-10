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ناشطون سوريون: مقتل قائد حركة أحرار الشام الإسلامية أبو عبدالله الحموي

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ناشطون سوريون: مقتل قائد حركة أحرار الشام الإسلامية أبو عبدالله الحموي ناشطون سوريون: مقتل قائد حركة أحرار الشام الإسلامية أبو عبدالله الحموي

أبو عبدالله الحموي

أكد ناشطون سوريون معارضون، مقتل حسان عبود الملقب أبو عبد الله الحموي، القائد العام لحركة أحرار الشام الإسلامية، وذلك في تفجير استهدف مقر اجتماع لقيادات الحركة، بريف إدلب اليوم الثلاثاء.

وقال الناشط الإعلامي ياسين أبو رائد، أن “انفجارا استهدف اجتماعا لقيادات الحركة في (رام حمدان) بريف إدلب (شمال)، ما أسفر عن مقتل الحموي، إضافة إلى مقتل عدد من القيادات الأخرى”.

وأوضح أبو رائد في تصريحات للأناضول عبر سكايب، أن من بين القتلى إضافة إلى أبو عبد الله الحموي، كلا من القادة “أبو يوسف بنش”، و”أبو طلحة”، و”أبو الخير طعوم”، و”أبو أيمن”، فضلا عن المسؤول الشرعي في الجبهة الإسلامية ”أبو عبد الملك”.

ولفت أبو رائد إلى أن “المعلومات لا تزال غير واضحة حول الجهة التي نفذت الهجوم، أو الطريقة التي حصل بها التفجير إن كان انتحاريا أم لا”.

ونقلت عدة تنسيقيات، من بينها شام ، وسوريا مباشر، نبأ استهداف قادة الحركة، والمعلومات التي تشير إلى مقتل الحموي وعدد من زملائه في التفجير.

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