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حنيذ اللحم طبق خليجي مميز

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حنيذ اللحم طبق خليجي مميز حنيذ اللحم طبق خليجي مميز

الثلاثاء 09-09-2014 11:33

يتميز المطبخ الخليجي بأطباق الأرز المتنوعة والغنية بالبهارات 

تقدم إلينا الطاهية إيناس عاهد وصفة حنيذ اللحم لمائدة شهية 

 

المقادير :

كيلو من لحمة الخروف بالعظم

1 بصلة مفرومة جوانح

1/2 ملعقة صغيرة ملح

 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

 3 كوب أرز بسمتي

 2 سن ثوم شرائح

 1حبة فلفل أخضر

 1بصلة مفرومة ناعم

1 حبة بندورة مفرومة ناعم

 2 معلقة كبيرة من معجون البندورة

  بهارات حب : 6 حبات هيل وعود قرفه  و 2ورق غار

 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي .

 

 

طريقة التحضير:

 

1.   نتبل اللحم بالكمون والفلفل الأسود والملح ثم يقلى بالزيت على الجهتين ليحمر قليلا ثم يوضع بطنجرة الضغط عليه شرائح الفلفل والبصل والبندورة والثوم ونغلق الطنجرة ويترك 45 دقيقة

2.    نضع زيت في قدر آخر ونشوح البصل الشرائح والبهارات الحب والبندورة ومعجون البندورة ثم نضيف الأرز ونضيف معلقه كبيره ملح ونغمره بالماء وعندما يغلي نخفف النار ويترك ليتنشف ويستوي الأرز

3.       نسكب الأرز في طبق التقديم ونضع اللحم على الوجه ونزين الطبق بالمكسرات 

 

 

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