إضراب العمال يتسبب في إلغاء ١١٠ رحلات جوية بألمانيا

تسبب إضراب عمال شركة الخطوط الجوية الألمانية “لوفتهانزا”، بإلغاء ١١٠ رحلات، من المفروض إقلاعها من مطار مدينة ‫ميونخ غدا الأربعاء.

وأشار بيان صادر عن لوفتهانزا أن الإضراب غدًا التي دعت إليه نقابة الطيارين، لن يؤثر على الرحلات بين القارات، ولكن من المحتمل أن تتأخر بعض الطائرات عن مواعيد إقلاعها، وأن الرحلات الملغية ستؤثر على ١٣ ألف و٥٠٠ راكب، سينتقلون إلى مدن محلية وأوروبية.

وأفاد البيان أن الشركة أبلغت الركاب الملغية رحلاتهم، عن طريق الرسائل القصيرة (sms)، والإيميلات، وأبلغوهم أنهم بإمكانهم إعادة التذكرة أو تأجيلها إلى موعد مقبل، أو استعمالها من مطار آخر.