أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ مطروح يحذر من الإعلانات الوهمية لشركات بيع الأراضي والعقارات

Google+ Print
محافظ مطروح يحذر من الإعلانات الوهمية لشركات بيع الأراضي والعقارات محافظ مطروح يحذر من الإعلانات الوهمية لشركات بيع الأراضي والعقارات

اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح

حذر اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح من الإعلانات الوهمية لشركات بيع الأراضي والعقارات بمحافظة مطروح والساحل الشمالي .

وأشار المحافظ إلى أن تلك الشركات تنشر إعلانتها الوهمية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية دون وجود أي تعاقدات رسمية بين المحافظة وهذه الشركات،  والتي لم تحصل على أي تراخيص من محافظة مطروح.

وطالب المحافظ من وسائل الإعلام بعدم نشر مثل هذه الإعلانات والتعامل معها إلا بعد الرجوع إلى محافظة مطروح من خلال التواصل مع إدارتى الاستثماروالعلاقات العامة للتأكد من صحة السند القانونى للشركة وتعاقدها مع المحافظة من عدمه.

وناشد المحافظ  جميع المواطنين بعدم التعامل مع مثل هذه الشركات إلا بعد التأكد من سلامة وقانونية  ملكية الأرض  أو العقارات المعلن عنها ، ولكي يكون التعاقد له أرضية قانونية حفاظا على أموال المواطنين، وحتى لا يكونوا فريسة للنصب والاحتيال لمثل هذه الإعلانات الوهمية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تحريك الدعوات القانونية ضد هذه الشركات لإرتكابها جريمة من الجرائم الموثقة قانونا ، والتي تتمثل في بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة دون سند قانوني.

كما أكد المحافظ على أن المحافظة تشجع  الاستثمار الجاد وفق الإجراءات والضوابط القانونية التي حددتها المحافظة ووزارة الاستثمار، والتي تعمل على تحقيق الجذب الاستثماري والسياحي، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا