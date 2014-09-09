محافظ مطروح يحذر من الإعلانات الوهمية لشركات بيع الأراضي والعقارات

حذر اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح من الإعلانات الوهمية لشركات بيع الأراضي والعقارات بمحافظة مطروح والساحل الشمالي .

وأشار المحافظ إلى أن تلك الشركات تنشر إعلانتها الوهمية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية دون وجود أي تعاقدات رسمية بين المحافظة وهذه الشركات، والتي لم تحصل على أي تراخيص من محافظة مطروح.

وطالب المحافظ من وسائل الإعلام بعدم نشر مثل هذه الإعلانات والتعامل معها إلا بعد الرجوع إلى محافظة مطروح من خلال التواصل مع إدارتى الاستثماروالعلاقات العامة للتأكد من صحة السند القانونى للشركة وتعاقدها مع المحافظة من عدمه.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بعدم التعامل مع مثل هذه الشركات إلا بعد التأكد من سلامة وقانونية ملكية الأرض أو العقارات المعلن عنها ، ولكي يكون التعاقد له أرضية قانونية حفاظا على أموال المواطنين، وحتى لا يكونوا فريسة للنصب والاحتيال لمثل هذه الإعلانات الوهمية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تحريك الدعوات القانونية ضد هذه الشركات لإرتكابها جريمة من الجرائم الموثقة قانونا ، والتي تتمثل في بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة دون سند قانوني.

كما أكد المحافظ على أن المحافظة تشجع الاستثمار الجاد وفق الإجراءات والضوابط القانونية التي حددتها المحافظة ووزارة الاستثمار، والتي تعمل على تحقيق الجذب الاستثماري والسياحي، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.