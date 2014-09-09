أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

تجمهر العشرات من خريجي التربية بالمنوفية للتقديم لوظيفة معلم مساعد

  • مصر
  • 4
Google+ Print

تجمهر العشرات من خريجى كليات التربية والحاصلين على مؤهل تربوى، الثلاثاء، بمبنى مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بشبين الكوم لتقدم لشغل الوظائف التى أعلن عنها الرئيس السيسى خلال عيد المعلم.

وقال محمد على خريج كلية التربية قسم إنجليزى 2008 إنه تواجد من التاسعة صباحا أمام المديرية لتقديم أوراقه: «قاعدين على الرصيف من التاسعة صباحا فى انتظار منشور وزارة التربية والتعليم للمديرية لاستلام أوراقنا».

وأكد الدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن الوزارة لم ترسل بعد المنشور الخاص بالوظائف، مشيرا إلى أن الإدرات التعليمة ستبدأ فى حصر احتياجاتها والتخصصات المطلوبة.

اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية