تجمهر العشرات من خريجي التربية بالمنوفية للتقديم لوظيفة معلم مساعد

تجمهر العشرات من خريجى كليات التربية والحاصلين على مؤهل تربوى، الثلاثاء، بمبنى مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بشبين الكوم لتقدم لشغل الوظائف التى أعلن عنها الرئيس السيسى خلال عيد المعلم.

وقال محمد على خريج كلية التربية قسم إنجليزى 2008 إنه تواجد من التاسعة صباحا أمام المديرية لتقديم أوراقه: «قاعدين على الرصيف من التاسعة صباحا فى انتظار منشور وزارة التربية والتعليم للمديرية لاستلام أوراقنا».

وأكد الدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن الوزارة لم ترسل بعد المنشور الخاص بالوظائف، مشيرا إلى أن الإدرات التعليمة ستبدأ فى حصر احتياجاتها والتخصصات المطلوبة.