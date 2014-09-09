أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“مباحث البحيرة”: “عفاريت دمنهور” و “ضنك” حركات إخوانية إرهابية

Google+ Print
“مباحث البحيرة”: “عفاريت دمنهور” و “ضنك” حركات إخوانية إرهابية “مباحث البحيرة”: “عفاريت دمنهور” و “ضنك” حركات إخوانية إرهابية

حركة ضنك

قال اللواء أشرف عبدالقادر، مدير مباحث البحيرة، إن حركة “عفاريت دمنهور” و”ضنك” حركات إخوانية خرجت من عباءة الجماعة الإرهابية.

وأضاف “عبدالقادر” في اتصال هاتفي لبرنامج “90 دقيقة” مع الإعلامي أسامة منير، على قناة “المحور”، مساء الثلاثاء، “حركة عفاريت دمنهور، إخوانية، وحددنا أفراد منها، وأعضاء تلك الحركة قاموا باستهداف سيارات الشرطة، وتم ضبط مرتكبي الواقعة”.

وتابع: “حركات عفاريت ضد الانقلاب، وعفاريت دمنهور، وضنك، كلها حركات خارجة عن عباءة واحدة وهي الإخوان الإرهابية”.

وأوضح أن مباحث دمنهور “مصحصحة” للإخوان في البحيرة، وبالمرصاد للإرهابيين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا