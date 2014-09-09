“مباحث البحيرة”: “عفاريت دمنهور” و “ضنك” حركات إخوانية إرهابية

قال اللواء أشرف عبدالقادر، مدير مباحث البحيرة، إن حركة “عفاريت دمنهور” و”ضنك” حركات إخوانية خرجت من عباءة الجماعة الإرهابية.

وأضاف “عبدالقادر” في اتصال هاتفي لبرنامج “90 دقيقة” مع الإعلامي أسامة منير، على قناة “المحور”، مساء الثلاثاء، “حركة عفاريت دمنهور، إخوانية، وحددنا أفراد منها، وأعضاء تلك الحركة قاموا باستهداف سيارات الشرطة، وتم ضبط مرتكبي الواقعة”.

وتابع: “حركات عفاريت ضد الانقلاب، وعفاريت دمنهور، وضنك، كلها حركات خارجة عن عباءة واحدة وهي الإخوان الإرهابية”.

وأوضح أن مباحث دمنهور “مصحصحة” للإخوان في البحيرة، وبالمرصاد للإرهابيين.