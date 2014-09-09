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5 منافذ لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى بالسويس‎

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5 منافذ لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى بالسويس‎ 5 منافذ لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى بالسويس‎

مجدي عبد العال وكيل وزارة بالسويس

قال مجدي عبد العال وكيل وزارة التموين بالسويس، إنه تم تحديد إقامة 5 منافذ وشوادر بجميع أحياء المحافظة لتوزيع بها لحوم بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحي المبارك.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم تحديد اماكن المنافذ وستكون فى حي الجناين بجوار مصنع الثلج، وميدان الترعة وميدان السعاف، وبجوار مبني حي عتاقة ومدينة السماد ، موضحًا أن اللحوم المباعة فى هذه المنافذ تقل عن السوق وتستهدف احتكار أى أسعار او محاولات الغلاء وعدم الالتزام بالتسعيرة.

وتابع أن هناك حملات مكثفة، قبل وأثناء العيد سيقوم بها مشرفي التموين بجميع أناء المحافذة وعلى جميع المنافذ والاسواق ومحلات الاطعة والخضراوات لضبط أى سلع مخالفة والتأكد على الاتزام بالاسعار وعدم وجود اى مواد غير صالحة للاستخدام الأدمي.

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