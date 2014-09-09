بالفيديو.. فيفي عبده ترتدي “الإيشارب” وترقص في البرازيل

سافرت الراقصة فيفي عبده إلى البرازيل بدعوة من مهرجان الرقص الشرقي المقام في البرازيل لتكريمها، وقد تم اختيارها كأفضل راقصة عربية، ونشرت فيفي صورًا وفيديوهات لها عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، أثارت استياء عدد كبير من متابعي حسابها، حيث علق البعض على رقصها وارتدائها الحجاب”غطاء رأس” أثناء ارتدائها ملابس الرقص.

ونشرت فيفي فيديو يجمعها براقصات في البرازيل أثناء تعليمهن الزغاريد، وشاركوها قول جملتها الشهير “خمسه يلا بقا وخمسه امواه وخمسه هوانيو”،ومن المقرر أن تعود فيفي عبده إلى مصر خلال ثلاثة أيام.