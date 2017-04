وسام هلال يحيي حفل NRJ Music Tour 2014 العالمي

أحيا الفنان وسام هلال حفل NRJ Music Tour 2014 العالمي مع مجموعة من النجوم العالميين منهم Indila, Conor Maynard, Magic System حيث استقطب الحفل أكثر من 15 ألف متفرج في واجهة بيروت البحريةBeirut Waterfront.

وقد قدم وسام خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي أطلقها في عام 2014 والتي كانت قد حققت نجاحات عالمية ورواجاً في الأوساط الشبابية في فرنسا، كاليفورنيا والشرق الأوسط نذكر منها I Want You to Know التي صورها على طريقه الفيديو كليب و Igniteالتي سوف يطلق الفيديو الخاص بها قريباً عالمياً على قناة فيفو.

أشعل نجم الـ 24 عاماً المسرح بعرض غنائي راقص خلال الحفل ألهب فيه الجمهور بمشاركه مغني الراب الإماراتي بدر أحمد الذي شاركه بأغنية Ignite.

عقب الحفل نشرت النجمة العالمية الفرنسية الجزائرية الأصل "إنديلا" صورة لها مع النجم وسام هلال على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها تحت عنوان "بيروت". وكانت ردود الأفعال على الصورة التي تجمعهما سوياً ايجابية بالتعليقات من جمهور النجمين حيث نالت الصورة آلاف التعليقات. وقد كان النجم وسام هلال نشر الصورة نفسها لاحقاً قائلاً "الكثير من الحب مني ومن الجميلة إنديلا".

ويستعد وسام الآن لإحياء عدة حفلات بين المغرب ومصر والإمارات العربية المتحدة، كما يعقد وسام عدة جلسات مع شركة عالمية لتوقيع أعماله الفنية القادمة وسيصرح عنها قريباً.