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رانيا شعبان تلبي نداء الطفل محمد أحمد لدعم أطفال غزة

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رانيا شعبان تلبي نداء الطفل محمد أحمد لدعم أطفال غزة رانيا شعبان تلبي نداء الطفل محمد أحمد لدعم أطفال غزة

الثلاثاء 09-09-2014 19:17

استجابت الفنانة رانيا شعبان للدعوة التي وجهها لها الطفل محمد أحمد من أجل دعم أطفال غزة في محنتهم .
تبرعت رانيا شعبان بمجموعة من الكراسات والألوان، لأنها ترى أنها تساعد أطفال غزة على التعبير عن معاناتهم.
كما تبرعت بفستان قيم وله ذكرى عزيزة لديها، لأنه يظهر كيف كانت رانيا شعبان قبل وكيف أصبحت أي بعد خسارة وزنها.

شاركونا أيضاً في الحملة عبر إرسال فيديوهات لأطفالكم وهم يتبرعون بأي شيء يختارونه لأطفالنا في غزة، ودعوتهم لنجمهم المفضل للمشاركة في حملتنا.

طريقة المشاركة:
1 ـ يرجى الاطلاع على الفيديوهات المرافقة للخبر.
2 ـ يمكن لكل عائلة أن تسجل لطفلها مشابه وهو يتبرع بغرض من حاجياته الشخصية، ويدعو فيه نجمه المفضل للمشاركة.
3 ـ يمكنكم اختيار جمعية معينة للتبرع إليها، وذكر اسمها في الفيديو، أو إرسال التبرع إلى أحد مكاتب "سيدتي" في البلد الذي توجدون فيه، وستقوم "سيدتي" بإرسالها للجهات المعنية، وتنشر ذلك لاحقاً.
يمكنكم تحميل فيديوهات أطفالكم عبر التطبيق الآتي:
https://www.facebook.com/sayidatynetpage/app_209978755686460

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سيدتي

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