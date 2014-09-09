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مايكل شوماخر يغادر المستشفى

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مايكل شوماخر يغادر المستشفى مايكل شوماخر يغادر المستشفى

الثلاثاء 09-09-2014 19:52

غادر السّائق الألماني Michael Schumacher المستشفى السويسري الذي كان يتلقى العلاج فيه، على أن يكمل علاجه في منزله.
وأصدرت الناطقة الرسمية بإسم عائلة سائق الفورمولا1 ومديرة أعماله، Sabine Kehm، بياناً أكدت فيه أنّ بطل العالم سيعود الى منزله لإكمال برنامجه العلاجي بعد إحراز بعض التقدّم في الأسابيع والأشهر الأخيرة.
وجاء في البيان "سيبدأ Schumacher برنامج إعادة التأهيل من منزله. فهو أحرز بعض التقدّم في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بالنظر الى الإصابات التي تعرّض لها. ولكن مازال هُناك أمامنا مرحلة طويلة وصعبة".
وأضافت "نطلب احترام خصوصيّة Schumacher ، وتجنّب التكهن حول حالته الصحيّة".
وكان Schumacher قد إستفاق في شهر حزيران من العام الحالي من غيبوبته وغادر المُستشفى الذي كان يمكث فيه في غرينوبل منذ تعرّضه الى حادث تزلج في 29 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، الى مستشفى لوزان الجامعي في سويسرا لإكمال برنامج إعادة التأهيل.

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