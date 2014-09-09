بريانكا شوبرا تفتتح مطعم أخيها في مومباي

أطلقت سمراء بوليوود Piryanka Chopra مؤخّراً مطعم أخيها "The Mugshot Lounge"، في بوني في مومباي، بحضور العائلة والأصدقاء، حيث تميّزت بحسن استقبالها للحضور والعمل على خلق جوٍ من المرح لهم، كما أبهرت الحاضرين بإطلالتها الناعمة التي وصلت بها إلى الإفتتاح، لكنّها سرعان ما ظهرت بإطلالة أخرى لاحقاً خلال الحفل.

وتخلّل حفل الافتتاح بعض الرقصات التي قامت بها النجمة، لتسلية الجمهور وإضفاء جوٍّ من المرح والسعادة، وهذا ليس غريباً عنها لأنها جاهزة وحاضرة دائماً عندما يتعلق الأمر بأسرتها، خاصة أخاها، فأظهرت Piryanka بعض مهاراتها عبر مساعدته على صنع الشراب وتقديمه للضيوف.

ونشرت Piryanka صورة لها مع أصدقائها على تويتر، خلال توجّهها لحفل الافتتاح من تورنتو في كندا إلى بوني في الهند، خصيصاً لحضور الإفتتاح، كتبت عليها عبارة: "هبطت في بوني! الجنون في هذه الليلة".

بريانكا تشوبرا تفتعل المشاكل

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