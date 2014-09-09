بالصور.. عدوي يؤكد اهتمام الدولة بالأطفال المعثورعليهم ورفع كفاءة دور الأيتام

تفقد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة أحد دور الأيتام والأطفال التى تتولي الدولة رعايتهم نظرا لعدم وجود أسرة تحتويهم.

وأكد عدوي خلال زيارته سعي الدولة لتوفير المناخ الملائم لأبنائها الذين فقدوا الحياة الأسرية ومحاولة بذل كل الجهد لتوفير أطار نفسي اجتماعي يمكنهم من الحياة بصورة طبيعية، وذلك باتباع أساليب راقية ومتطورة فى التربية والتأهيل النفسي والسلوكي، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والوقائية والاهتمام بالنظافة الشخصية للأطفال.

وأشاد الوزير بمستوي الدار والتى توجد بالطابقالثالث بمركز صحة ألعوضي بالمعادي، حيث يوجد بالدار 21 طفل وطفلة لا تزيد أعمارهم عن العامين، كما يوجد بالدار طبيبة أطفال و4 ممرضات و13 أم بديلة “مربية” و2 أخصائي اجتماعي، كما يوجد بالدار أخصائي نفسي حركي وذلك لقياس الفروق الفردية للأطفال ومساعدتهم على اكتساب مهارات التواصل وتنمية القدرات العقلية والحركية لدي الطفل.

وتفقد الوزير الصيدلية الموجودة بالدار وتأكد من وجود طبيب على تواصل دائم بالدار، وتفقد غرف نوم الأطفال وأماكن اللعب والترفية والمطبخ الذي يتم فيه طهي الطعام للتأكد من وجود الاشتراطات الصحية السليمة والسلامة الوقائية المتبعة فى الدار.

وأكد وزير الصحة أنه سيتم رفع كفاءة جميع دور الأيتام التابعة لوزارة الصحة، وذلك بعد حصرها بشكل دقيق والحصول على إحصائيات تتضمن توزيع الأطفال والموارد البشرية والإمكانات المادية، كما توجه بالشكر للجهات المانحة التى تساهم فى دعم تلك المشروعات الإنسانية.

ووعد وزير الصحة بمناقشة وزير الداخلية فيما يتعلق بضرورة تسليم الأطفال المعثور عليهم من عمر يوم للإدارة العامة للطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة وليس لأي جمعية أهلية.

وعلى هامش الزيارة تفقد عدوي مركز طب أسرة العوضى والذي أنشأ عام 2006 ويتكون من أقسام “استقبال وطوارئ – عيادة باطنة – عيادة نساء وتوليد – عيادة متابعة حمل – معمل وصيدلية ومكتب للخدمة الاجتماعية”، كما يوجد بالمركز 14 ماكينة كلى صناعي، كذلك 4 عيادات طب أسرة، وطالب وزير الصحة مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بسرعة تحويل المركز لمركز نموذجي.