وفاة 4 واصابة 5 في حادث مروري بدبي

توفي أربعة اشحاص وأصيب خمسة في حادث اصطدام وقع بين ثلاث سيارات مساء امس على شارع المدينة الجامعية بالاتجاه الى دوار الورقاء في دبي.

تعود تفاصيل الحادث المروري طبقا لبيان القيادة العامة لشرطة دبي عندما كان سائق السيارة المتسببة يقودها بسرعة زائدة وعدم الانتباه والاهمال مما اسفر عن انحرافه المفاجئ باتجاه اليمين واصطدامه بالسيارة الثانية المتوقفة على كتف الطريق ومن شدة الاصطدام تدهورت السيارة المتسببة وانحرفت السيارة الثانية لتصطدم بالسيارة الثالثة مما ادى الى دهس ثمانية اشخاص كانوا متوقفين بالقرب من المركبة الثانية والثالثة ونتج عنها وفاة أربعة أشخاص وإصابة أربعة اخرين تراوحت بين البليغة والمتوسطة اضافة الى سائق السيارة المتسببة بإصابات بسيطة تم نقلهم الى مستشفى راشد لتلقي العلاج بواسطة سيارات الاسعاف التابعة لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف.

وانتقل الى مكان الحادث سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي واللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي والمستشار صلاح بوفروشة رئيس نيابة السير والمرور وعمار الظنحاني وكيل نيابة السير والعميد انس المطروشي مدير الادارة العامة للنقل والانقاذ والعميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي نائب مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون المراكز والمخافر والعقيد خالد اسماعيل مدير مركز الراشدية وعدد من الضباط وفرق الانقاذ.