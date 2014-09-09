ضبط أكثر من 50 ألف قطعة من الأحذية الرجالية المقلدة بالشارقة

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة كمية كبيرة من الألبسة الرياضية المقلدة الخاصة بالأحذية الرياضية تصل كميتها إلى أكثر من 50 ألف قطعة حيث كانت هذه المنتجات تحمل شعارات لكبرى العلامات التجارية المعروفة في السوق المحلي والعالمي.

وتأتي هذه الجهود ضمن التفتيش الدوري الذي يقوم به مفتشو الدائرة على المستودعات في صناعية الشارقة وضمن خطط إدارة الرقابة والحماية التجارية الرامية إلى الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية وغربلة السوق المحلي بإمارة الشارقة من المنتجات المغشوشة والمقلدة مما ينعكس إيجاباً في حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري والتدليس وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية ..وبالتالي تعزيز مكانة وسمعة الشارقة وتنمية الحركة التجارية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وقال بدر السلمان نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالإنابة إن اقتصادية الشارقة لن تتهاون أبدا في حماية أسواق الإمارة والمقيمين والقاطنين فيها من الذين يرغبون في تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة على حساب حياة الناس سواء في مجال قطاع الألبسة أو غيره من القطاعات الأخرى.

وأكد أن إدارة الرقابة والحماية التجارية نظمت مؤخرا وفقا لتعليمات سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة العديد من الحملات والضبطيات في أوقات متعددة ..لافتا إلى أن الغش التجاري وصل إلى مراحل متقدمة من حيث تقليد المنتج الأصلي ويصعب على غير المتخصصين كشف هذا التزوير والتقليد مما يحمل العاملين بالإدارة مسؤوليات كبيرة في تدريب وتأهيل العاملين ..وأكد أن الدائرة صادرت المضبوطات ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

بدوره دعا علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية بالدائرة كل المواطنين والمقيمين في حال وجود أي مخالفة إلى الاتصال بالدائرة عبر القنوات المتعددة سواء بالاتصال المباشر على 80080000 أو عبر زيارة موقع الدائرة الإلكتروني في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق والإبلاغ عن الحالات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.