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رئيس الدولة و نائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين الشريفين

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رئيس الدولة و نائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين الشريفين رئيس الدولة و نائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين الشريفين

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " برقية تعزية إلى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.


>  وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيدة سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.


> كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.


> وبعث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.
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